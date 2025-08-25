Domingo Espetacular mostra os bastidores da turnê de Luan Santana na Europa

Um dos artistas mais queridos do Brasil desembarcou na Europa para uma turnê especial. E o Domingo Espetacular acompanha os bastidores dessa viagem. Luan Santana abriu o jogo sobre a carreira, a amizade com o craque português Cristiano Ronaldo e a vontade de ter mais um filho.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!