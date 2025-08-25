Logo R7.com
Domingo Espetacular

Domingo Espetacular mostra os bastidores da turnê de Luan Santana na Europa

O cantor brasileiro fala sobre sua carreira e amizade com Cristiano Ronaldo durante a turnê

Domingo Espetacular|Do R7

Um dos artistas mais queridos do Brasil desembarcou na Europa para uma turnê especial. E o Domingo Espetacular acompanha os bastidores dessa viagem. Luan Santana abriu o jogo sobre a carreira, a amizade com o craque português Cristiano Ronaldo e a vontade de ter mais um filho.

