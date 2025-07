Enchente nos Estados Unidos deixa cerca de 80 mortos

Cerca de 80 pessoas morreram em uma enchente nos Estados Unidos. A chuva forte fez um rio no Texas subir nove metros e invadir um acampamento lotado de crianças. 11 meninas estão desaparecidas. O presidente Donald Trump liberou recursos para a ajuda. Na sexta-feira (4), o temporal caiu de repente. Em poucas horas, choveu o que era esperado para o ano todo. Um camping, destinado somente para meninas, foi fortemente atingido. Cerca de 750 crianças estavam hospedadas no local. Hoje (6), depois que a água baixou, surgiram as primeiras imagens dos quartos do acampamento. Pelo menos 11 meninas que estavam no camping continuam desaparecidas.



