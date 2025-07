Entenda o impacto da tarifa anunciada por Trump sobre produtos brasileiros

Nesta semana, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos aos EUA. O país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil depois da China. . Atualmente, a tarifa anunciada contra o Brasil é a mais alta imposta a um país que é um parceiro comercial importante, e de muitos anos, dos EUA. A nova taxa passa a valer a partir do dia 1º de agosto. Até lá, a expectativa é que representantes dos governos dos dois países possam negociar.



