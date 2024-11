Equador enfrenta apagões e crise de segurança em meio a colapso energético

Um país inteiro no escuro. O Equador enfrenta um colapso no fornecimento de energia e a população sofre com apagões. Hoje, são pelo menos oito horas por dia sem luz. A vida sem eletricidade é mais uma crise que o país enfrenta esse ano. Há dez meses, o Equador vive em estado de exceção por causa da onda de violência e dos ataques de facções criminosas rivais que disputam o território para controlar a exportação de cocaína.