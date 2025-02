Escola particular de SP expulsa alunos por bullying e escancara problema que pode levar a morte

O bullying é uma prática cada vez mais preocupante na sociedade. Dados mais recentes sobre a violência no ambiente escolar no Brasil mostram que em uma sala de 30 anos, pelo menos três sofreram bullying nos últimos 12 meses. Esse é um crime com pena de até quatro anos de prisão, mesmo quando ocorre em um ambiente virtual. O Domingo Espetacular ouviu vítimas, ex-agressores, educadores e falou com exclusividade com os pais de um jovem agredido que morreu depois de tantas mensagens de ódio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!