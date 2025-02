Estado de saúde dos reféns libertados pelo Hamas provoca indignação

Neste fim de semana, as imagens da libertação dos reféns que estavam em poder dos terroristas do Hamas provocaram indignação. Os três israelenses que foram soltos neste sábado (8), e que passaram mais de um ano nos túneis cavados pelos terroristas em Gaza, estavam muito debilitados, doentes e com desnutrição severa. Eles foram levados a um hospital na região central de Israel. Segundo a diretora da instituição de saúde, de todas as vezes que reféns foram trazidos para cá, desde o início do cessar-fogo, esta é a situação mais grave.