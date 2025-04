‘Eu não sou de economizar’, diz Maria Gladys após alegar dificuldades financeiras

Nesta semana, a atriz Maria Gladys se envolveu em uma polêmica familiar. Depois da filha anunciar que a mãe estava desorientada e pedindo dinheiro nas ruas de uma cidade no interior de Minas Gerais, a artista divulgou um áudio em que acusava a própria filha de ter sumido com o dinheiro da aposentadoria dela. O Domingo Espetacular entrevistou com exclusividade mãe e filha. Aos 85 anos, Maria Gladys assumiu que enfrenta dificuldades financeiras e reclamou da falta de convites para atuar na televisão. Maria Theresa, filha da atriz, também comentou sobre a situação que a mãe vem enfrentando e confessou que a atriz não tem noção de quanto gasta. Acompanhe na reportagem!



