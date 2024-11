Ex-garçom lidera corrente de solidariedade que salva vidas no sertão do Brasil Ele superou todas as dificuldades de uma infância pobre e virou empresário de sucesso

Domingo Espetacular|Do R7 03/11/2024 - 23h05 (Atualizado em 03/11/2024 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share