Ex-músico da banda cover dos Mamonas Assassinas é preso acusado de estupro de vulnerável

William Falanque, ex-integrante da banda cover dos Mamonas Assassinas, foi detido na última terça-feira (19), no interior de São Paulo. Ele é acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Em novembro de 2024, o Domingo Espetacular revelou com exclusividade denúncias de abuso sexual contra o músico. As supostas vítimas são fãs do grupo, que faz uma homenagem à banda Mamonas Assassinas. Todas são menores de idade.