Ex-policial do BOPE é preso por treinar traficantes da segunda maior facção do país, no RJ

Um ex-policial militar do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais do Rio De Janeiro, foi preso nesta semana durante uma ação contra o tráfico de drogas. Ronny Pessanha de Oliveira, conhecido como “Caveira”, é acusado de usar sua experiência como policial de elite para treinar integrantes da segunda maior facção criminosa do país. Ele ensinava desde o manuseio de armas até táticas de guerrilha, de forma a garantir que os criminosos soubessem como enfrentar os rivais e as forças de segurança. Ronny foi detido na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio, durante operação integrada das polícias Civil e Militar contra a dominação da região.



