Ex-presidente Jair Bolsonaro passa por nova cirurgia no intestino em Brasília (DF)

Neste domingo (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova cirurgia no intestino, em Brasília (DF). O procedimento, que durou 12 horas, teve como objetivo a reconstrução da parede abdominal e a liberação de aderências. A operação ocorreu sem intercorrências, e Bolsonaro permanece estável na UTI. Esta é a sexta cirurgia realizada desde que ele foi esfaqueado em 2018, durante um ato de campanha. A equipe médica tentou medidas não cirúrgicas, mas a obstrução intestinal persistiu. Antes da cirurgia, Bolsonaro sentiu fortes dores enquanto participava de um evento no Rio Grande do Norte e foi transferido para Brasília. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas desejou rápida recuperação ao ex-presidente.



