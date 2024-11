Exclusivo: 'Dr. Jairinho' se defende da acusação de matar Henry Borel e rebate Monique Medeiros

O ex-médico e ex-vereador conhecido como 'Dr. Jairinho' falou pela primeira vez de dentro do presídio. O homem, preso por agredir e matar o enteado Henry Borel, se defendeu das acusações de homicídio. Jairinho ainda rebateu as novas versões da ex-namorada, Monique Medeiros, que, segundo a polícia, também está envolvida no crime.