Exclusivo: foragido da Justiça, ex-presidente Evo Morales afirma que não está fora da política

Um ex-presidente da república foragido da Justiça, acusado de estupro e tráfico de pessoas: Evo Morales pode ser preso a qualquer momento na Bolívia. Mesmo escondido, ele aceitou dar uma entrevista exclusiva à RECORD. Impedido de concorrer nas próximas eleições presidenciais, Evo Morales afirmou que não está fora do jogo político, mas criou um partido e conta com a mobilização de apoiadores para voltar ao poder. O embate entre culturas ancestrais e o narcotráfico na Bolívia é tema do documentário A Folha - Tradição e Tráfico, original do Playplus. Para assistir, basta acessar o QR Code que aparece no vídeo.



