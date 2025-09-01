Exclusivo: mulher afirma ter sido ameaçada por David Luiz

O Domingo Espetacular revela um escândalo envolvendo o ex-craque da seleção brasileira, David Luiz. Francisca Karollainy afirma ter sido ameaçada pelo jogador, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal, no período em que ele atuou pelo Fortaleza. Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante tem 26 anos. Nasceu em Senador Pompeu, cidade do interior do Ceará, localizada a mais de 200 quilômetros de Fortaleza. É assistente social de profissão e mãe de um filho, de seis anos. Esta semana, o nome de Karollainy esteve envolvido em um suposto romance, que teria terminado com ameaças de morte e violência psicológica. O possível autor? O zagueiro e ex-jogador da seleção brasileira, David Luiz. Karollainy recebeu o Domingo Espetacular em Fortaleza e contou que as primeiras conversas com David Luiz começaram na internet. Segundo a jovem, os encontros amorosos com o jogador teriam acontecido em hotéis da capital cearense. E, então, os contatos foram se tornando mais sérios. Pelo menos, para ela. Karollainy conta que o jogador passou a segui-la em uma rede social em julho de 2025. Vieram então trocas de mensagens. Que, segundo ela, logo evoluíram para encontros presenciais, em hotéis de luxo da capital cearense. David Luiz é noivo de Bruna Loureiro, com quem tem dois filhos. Karollainy diz que o jogador afirmava viver uma relação de aparência. Ela revela ainda que os encontros eram bancados pelo jogador, sempre em dinheiro vivo. As ameaças teriam começado depois de ela ter recusado uma proposta do jogador. Quando a história veio a público, a jovem passou a ser seguida por desconhecidos. Segundo ela, pessoas ligadas ao jogador. David Luiz tem uma longa trajetória no futebol, com passagens por alguns dos maiores times do mundo e na seleção brasileira. Depois de uma longa carreira no exterior. Ele retornou ao futebol brasileiro. Passou pelo Flamengo. E, em janeiro deste ano, vestiu a camisa do Fortaleza. Uma passagem curta, já que no começo deste mês, deixou o clube cearense rumo ao desconhecido Pafos, do Chipre. Esta semana, Karollainy fez um boletim de ocorrência, no qual registra as ameaças realizadas pelo jogador por meio de mensagens em redes sociais. A Justiça concedeu a ela uma medida protetiva. O Domingo Espetacular entrou em contato com David Luiz. A assessoria do jogador respondeu que por se tratar de um processo que tramita sob sigilo de justiça, o atleta não vai se manifestar publicamente. Os representantes informam ainda que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas e que David Luiz reafirma seu compromisso com a verdade, confia na apuração e esclarecidos dos fatos pelas autoridades competentes.