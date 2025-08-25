Exclusivo: Raul Gil fala sobre a carreira e a polêmica sobre a relação com os filhos

São mais de 60 anos na televisão em programas de auditório que marcaram a história. O apresentador Raul Gil recebeu o Domingo Espetacular em uma de suas casas, uma mansão no interior de São Paulo. Na conversa com o repórter Michael Keller, o artista de 87 anos fala sobre o carisma que o tornou um dos grandes nomes da televisão. Além disso, Raul reafirmou o carinho pela RECORD, emissora em que começou a carreira, em 1961. E também falou sobre assuntos delicados como a polêmica que ganhou as manchetes essa semana sobre a relação dele com os filhos.



