Exclusivo: reportagem especial mostra cotidiano de Israel em meio ao medo dos ataques do Hamas

Conduzida por Carolina Ferraz, a reportagem especial exibida do Domingo Espetacular deste domingo (20) mostra como era o dia a dia em Israel em maio. Na época, o país vivia sob o medo dos ataques dos terroristas do Hamas. Percorrendo a região, a apresentadora presenciou situações cotidianas de israelenses e brasileiros que moram por lá, e precisou correr para bunkers por causa dos bombardeios. Acompanhe.



