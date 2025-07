Exclusivo: Roberto Cabrini entrevista piloto envolvido em acidente de balão que deixou oito mortos

Roberto Cabrini vai à Praia Grande, Santa Catarina e investiga o passo a passo do acidente com um balão que deixou oito mortos. Um documento revelador com depoimentos inéditos de sobreviventes e a primeira entrevista do piloto envolvido na tragédia Elves de Bem Crescêncio respondeu aos mais duros questionamentos.



