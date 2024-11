Exclusivo: Roberto Cabrini traz novidades sobre o caso da execução de Vinicius Gritzbach

Roberto Cabrini traz, com exclusividade, novas revelações sobre o caso que chocou o país: a execução do empresário Vinicius Gritzbach no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Você acompanhará nesta reportagem os últimos passos de Gritzbach antes de sua morte, e também vai ouvir os relatos de uma testemunha chave: um homem que viu tudo acontecer de perto.