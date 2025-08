Falso investidor financeiro aplica golpes em aposentados e pensionistas

Ele se apresentava como um investidor financeiro de sucesso. Nas redes sociais, ostentava um estilo de vida luxuoso. No entanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que todo esse dinheiro era obtido por meio de golpes aplicados em aposentados e pensionistas. As investigações apontaram que Caio investia o ganho com o crime comprando e vendendo ações diariamente na bolsa de valores, uma forma de lavar o dinheiro e de obter lucros ainda maiores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!