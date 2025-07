Familiares, amigos e fãs se despedem de Preta Gil em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro

Nesta semana, familiares, amigos e fãs se despediram de Preta Gil. O corpo da cantora, que morreu no último domingo (20), nos EUA, foi cremado depois de uma emocionante cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Preta lutou contra um câncer no intestino, mas a doença se espalhou para outros órgãos. Os últimos dias da filha de Gilberto Gil foram cercados de emoção e gestos de amor. E com um pedido especial da própria cantora. Acompanhe na reportagem.



