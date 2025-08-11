Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Familiares, amigos e fãs se despedem do sambista Arlindo Cruz

O cantor e compositor morreu na última sexta (8), após longa batalha contra sequelas de um AVC

Domingo Espetacular|Do R7

Nesta semana, o Brasil se despediu de um dos maiores sambistas de todos os tempos. Arlindo Cruz morreu na última sexta-feira (8), depois de uma longa batalha contra as sequelas de um AVC. Arlindo era conhecido como "sambista perfeito". Foram inúmeros sucessos eternizados por sua voz e de tantos outros intérpretes. A despedida, no Rio de Janeiro, foi marcada pela emoção.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • domingo-espetacular
  • Arlindo Cruz
  • Morte
  • Música
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Samba

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.