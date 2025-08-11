Familiares, amigos e fãs se despedem do sambista Arlindo Cruz

Nesta semana, o Brasil se despediu de um dos maiores sambistas de todos os tempos. Arlindo Cruz morreu na última sexta-feira (8), depois de uma longa batalha contra as sequelas de um AVC. Arlindo era conhecido como "sambista perfeito". Foram inúmeros sucessos eternizados por sua voz e de tantos outros intérpretes. A despedida, no Rio de Janeiro, foi marcada pela emoção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!