Fernando Scherer, o Xuxa, relembra vício em álcool: ‘Bebia para não estar em contato com a dor’

Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, conversou sobre sua carreira na natação e os desafios enfrentados após a aposentadoria. Ele mencionou problemas com depressão e vício em álcool. "‘Bebia pelo prazer de não estar em contato com uma dor que eu tinha", desabafou. A entrevista com a apresentadora Carolina Ferraz aconteceu à beira de uma piscina que ele inaugurou há nove anos. Xuxa falou sobre suas conquistas nas Olimpíadas e a pressão do esporte de alto rendimento. Atualmente aos 50 anos, ele atua como empresário e palestrante.



