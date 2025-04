Gangue das alianças: roubos de joias movimentam o mercado clandestino

No Brasil, o roubo de alianças e joias tem crescido, com criminosos agindo a qualquer hora do dia e desafiando as autoridades. Em fevereiro, a médica Marília Dalprá foi agredida em São Paulo durante uma tentativa de roubo de suas alianças. Ela conta que não conseguia removê-las, o que levou os criminosos a morderem sua mão. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revelam um aumento de 50% nesses crimes nos primeiros meses de 2025. O crescimento está ligado à facilidade de venda dessas joias no mercado clandestino, além da dificuldade em rastrear o destino final dos itens.



