Giro dos Famosos: Eduardo Costa rebate críticas após aparecer careca

É hora de saber o que as celebridades aprontaram nos últimos dias no Giro dos Famosos. Tem Gaby Amarantos, Simone Mendes, Lady Gaga e muito mais. O cantor Eduardo Costa apareceu careca nos últimos dias. Ele contou que passou por um transplante capilar porque os fios estavam caindo muito. Só que, com o novo visual, vieram as críticas, e Eduardo resolveu se pronunciar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!