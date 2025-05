Golpista promete ganhos exorbitantes e causa prejuízo de R$ 40 milhões em diversas famílias

O Domingo Espetacular mostra o relato de pessoas que alegam ter sido vítimas de golpes milionários. O responsável é um homem que usava carros de luxo, mansões, jatinhos e fazendas como ferramentas para convencer potenciais investidores a dar dinheiro a ele. As promessas de ganhos exorbitantes e retorno rápido teriam acabado com as economias e com a reputação de famílias inteiras.



