Gravadora reúne vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo em dueto inédito, sonhado pelos fãs

O sonho de muitos fãs de reunir Marília Mendonça e Cristiano Araújo na mesma música se tornou realidade. Amigos e com trajetórias semelhantes, os dois astros do sertanejo nunca chegaram a gravar juntos por interferência do destino, mas uma gravadora reuniu as vozes de ambos para um dueto póstumo inédito. A novidade, autorizada pelas famílias, chegou a ser apontada como feita por inteligência artificial, mas o produtor musical Blener Maycom prova que tudo é real.