‘Guru alquimista’ é acusado de esconder da ex-esposa a morte do filho por oito anos

Novas revelações surgiram sobre o falso guru de São Paulo. A ex-esposa acusa o homem, que se apresenta como alquimista, de esconder dela a morte do filho, que aconteceu há oito anos. A mãe acredita que o rapaz, então com 26 anos, pode ter sido vítima de omissão de socorro, já que ele ficou muitos dias doente, sem ser levado ao hospital. Foi através da reportagem do Domingo Espetacular que a mulher descobriu que o ex-marido se transformou no chefe de uma seita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!