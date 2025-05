Histórico! Hugo Calderano leva medalha de prata inédita no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa

O brasileiro Hugo Calderano fez história neste domingo (25) ao levar a medalha de prata no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, no Catar. Ele é o primeiro atleta fora da Ásia ou da Europa a chegar à final do torneio. Calderano, que ocupa a 3ª posição no ranking mundial, enfrentou o vice-líder Wang Chuqin, mas foi vencido por quatro sets a um.