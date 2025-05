Homem apontado como sucessor de Marcola é entregue às autoridades brasileiras

O homem apontado como sucessor de Marcola, na chefia da facção criminosa PCC, foi entregue às autoridades brasileiras neste domingo (18). Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, chegou por volta das 15h30, passou por corpo de delito no aeroporto de Brasília e foi levado diretamente à penitenciária federal de segurança máxima, onde também está Marcos Camacho, o Marcola. Tuta foi preso na Bolívia com documento falso.



