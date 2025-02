Homem ganha na Justiça direito de manter papagaio com o qual convive há 40 anos

A Justiça decidiu devolver a Adilson o papagaio que convive com ele há 40 anos. O animal foi levado pela Guarda Municipal de Louveira, no interior de São Paulo, e entregue a uma ONG focada em devolver os bichos à natureza. Entretanto, o cuidador não desistiu do amigo e batalhou para ganhar a guarda dele. O Domingo Espetacular mostra como foi esse reencontro emocionante entre o homem e o ‘Louro’. Assista!





