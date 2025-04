Inquilinos e proprietários denunciam falso corretor de desviar dinheiro do aluguel em São Paulo

Inquilinos e proprietários de apartamentos em São Paulo denunciam um falso corretor. Leandro Donato é acusado de desviar o dinheiro dos aluguéis que eram depositados na conta dele, o que levou locatários a serem despejados. No total, cinco boletins de ocorrência foram registrados contra Leandro, que não possui registro profissional no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O órgão alerta para a importância de verificar a regularidade do corretor ao realizar transações imobiliárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!