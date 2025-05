Investigação exclusiva revela como funciona o mercado ilegal de luxo

Uma investigação exclusiva do Domingo Espetacular mostra o caminho que joias, bolsas de grife e relógios fazem depois de serem levados por ladrões. As peças vão parar em esconderijos em uma das maiores comunidades da capital paulista e uma rede de receptadores é acionada para agir rápido e não deixar pistas. É um mercado ilegal de luxo, abastecido pelo crime organizado.



