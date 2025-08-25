Israel ataca alvos dos Houthis no Iêmen e realiza ofensiva contra o Hamas em Gaza

O Exército de Israel lançou novos ataques contra alvos militares dos rebeldes Houthis em Sanaã, no Iêmen. Aviões de guerra israelenses atingiram depósitos de combustível e bases militares usadas pelos rebeldes. O grupo é apoiado pelo Irã e realiza semanalmente ataques ao território de Israel. Já em Gaza, as forças israelenses realizaram novas operações contra o grupo terrorista Hamas. Aviões e tanques atacaram os arredores leste e norte do território durante a madrugada deste domingo (24). 64 pessoas teriam morrido, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelos terroristas do Hamas. O governo israelense não confirma as mortes e afirma ter retomado os bombardeios para desmantelar túneis e infraestruturas usadas pelos terroristas, além de fortalecer o controle na região.



