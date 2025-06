Jair Bolsonaro comanda manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (29)

O ex-presidente Jair Bolsonaro comandou uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (29). Bolsonaro é réu em ação no Supremo Tribunal Federal, acusado de tentativa de golpe. O ato também teve a presença de aliados políticos, entre eles: Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Romeu Zema, e Jorginho Mello. Os filhos do ex- presidente também participaram.