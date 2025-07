Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira

A dupla sertaneja Jorge e Mateus resolveu dar uma pausa na carreira. Os sertanejos conversaram com o Domingo Espetacular e fizeram uma revelação exclusiva. Antes do descanso, a dupla preparou uma turnê especial, comemorativa dos 20 anos de carreira. O Domingo Espetacular acompanhou os bastidores do show em Goiânia (GO).



