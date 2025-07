Jovem morre ao ser jogado de ponte por policiais militares

A morte de um jovem de 17 anos causou indignação no Espírito Santo. Ele estava na delegacia e seria levado para casa por policiais militares, mas acabou sendo encontrado morto na orla de Cariacica. Uma câmera de segurança desvendou o mistério. O jovem foi jogado de cima de uma ponte justamente pelos policiais. Já com as imagens em mãos, a Justiça decretou a prisão preventiva dos três policiais militares: o cabo Franklin Castão Pereira, e os soldados Luan Eduardo Silva e Leonardo Gonçalves Machado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!