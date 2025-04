Kelly Key revela como é seu dia a dia de empresária em Angola

O Domingo Espetacular vai até Luanda, uma das cidades mais ricas e importantes da África, para conhecer a nova fase de Kelly Key. A cantora, que fez grande sucesso no Brasil no início dos anos 2000, deixou a música para trás, mudou o estilo de vida e se tornou empresária. Acompanhe!



