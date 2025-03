Letícia Sabatella abre o jogo sobre polêmica de maus tratos e adoção de cães sem seu consentimento

Rosto conhecido na TV e no teatro, Letícia Sabatella recebeu o Domingo Espetacular para falar sobre a polêmica que envolve seus cães e uma veterinária, amiga da família. Os animais da atriz estavam sob o cuidado da profissional e foram entregues para adoção sem o consentimento de Letícia e do marido, o ator Daniel Dantas. A artista nega que houve maus tratos e abre os detalhes sobre o caso na cidade de Cachoeiras de Macacu, a 97 quilômetros do Rio de Janeiro.



