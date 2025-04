Luciana Gimenez revela detalhes sobre hérnia na cervical: 'Não conseguia escovar os dentes'

Luciana Gimenez revelou detalhes da recuperação após a cirurgia de uma hérnia cervical. A apresentadora descreveu as dores que sentiu antes de procurar ajuda médica: "Não conseguia escovar os dentes". Já internada, ela foi diagnosticada com compressão do nervo na vértebra C6. Durante o procedimento, o disco danificado foi removido e um implante foi colocado para estabilizar a coluna. Ainda em recuperação, Luciana passa por tratamento intenso de fisioterapia e fonoaudiologia após uma das cordas vocais ficar paralisada. "Eu nunca tive tanto medo na minha vida", revelou. Assista à entrevista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!