Luiza Brunet e Cíntia Chagas relembram agressões que sofreram pelos próprios companheiros

As imagens do ataque de um ex-jogador de basquete contra a namorada deixaram o país chocado. O caso é mais um dentre tantos que acontecem no Brasil diariamente. Só no ano passado, a cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de violência doméstica. Carolina Ferraz conversou com duas brasileiras famosas que foram vítimas dos próprios companheiros: a influenciadora Cíntia Chagas e a modelo Luíza Brunet. Elas enfrentaram o desafio de denunciar seus agressores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!