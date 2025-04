Mãe de arquiteto morto ao tentar impedir assalto em SP fala pela primeira vez sobre perda do filho

Jefferson Dias foi assassinado durante um assalto no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo , ao tentar impedir um assalto. Agora, a mãe do arquiteto falou pela primeira vez sobre a perda do filho, que também sofreu pela morte do pai aos sete anos. Durante o crime, ao tentar ajudar uma mulher, Jefferson foi baleado pelos criminosos e não resistiu. A polícia prendeu Hugo dos Santos Araújo, que confessou os disparos, e procura Cauan Felipe Celestino.



