Mãe de jovem supostamente morta por esteticista busca entender o que motivou o crime

Uma mãe de Foz do Iguaçu, no Paraná, vive um drama. A filha dela foi assassinada e a acusada é uma esteticista que trabalhou com a jovem. Zarhará tinha 25 anos. Estudava biomedicina, era gerente de uma loja de roupas e estava começando a progredir como influenciadora digital. Em 2023, a jovem firmou um contrato comercial com a esteticista Pâmela Campos, dona de uma clínica especializada em extensão de cílios. Pâmela usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas. A parceria durou pouco mais de um ano, e ninguém sabe ao certo porque elas romperam. O problema é que até agora, ninguém soube dizer: qual a motivação do crime? Por que essa esteticista tinha tanta raiva da vítima?



