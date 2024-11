Mãe de Marília Mendonça faz desabafo emocionante três anos após a morte da cantora

O Domingo Espetacular mostra o emocionante desabafo da mãe da cantora Marília Mendonça. Três anos depois da morte trágica da artista, Ruth Moreira abre as portas, pela primeira vez, do sítio da família. E ainda: os vídeos inéditos de Marília interpretando sucessos do cantor americano Bruno Mars, que recentemente retribuiu a homenagem.