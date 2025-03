Mãe reencontra filho que foi impedido de voltar ao Brasil pelo pai após passar férias em Portugal

O drama da empresária brasileira Erika Hecksher teve um final feliz. O filho dela de dez anos havia sido impedido de voltar ao Brasil pelo pai, depois que foi passar férias em Portugal com ele. Erika passou 40 dias lutando para trazer a criança de volta para casa. Na última semana, a Justiça portuguesa entendeu que se tratava de um caso de rapto internacional de menor. Com isso, Rui Fonseca e Castro, o pai da criança, foi obrigado a entregá-lo para a mãe.



