Mansão de R$ 18 milhões do rei Pelé está abandonada; veja fotos do imóvel

A mansão de Pelé, localizada na praia de Pernambuco, em Guarujá, está em estado de abandono há quase três anos. Com 4 mil metros quadrados, a propriedade inclui piscina e quadras esportivas, mas a falta de manutenção levou à desvalorização significativa do imóvel. Desde a morte do Rei do Futebol, em dezembro de 2022, os funcionários foram dispensados, mas um caseiro continua a cuidar de um cachorro que permanece no local. A mansão é parte do inventário cujo total é superior a R$80 milhões, a ser dividido entre a viúva e os sete filhos. O advogado da família nega que o imóvel esteja abandonado. Enquanto isso, a incerteza sobre seu destino continua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!