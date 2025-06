Megaoperação descobre o ‘submarino do tráfico’ na Ilha de Marajó, no Pará

Durante operação conjunta com a Aeronáutica e Marinha, a Polícia Federal apreendeu um submarino artesanal na ilha de Marajó. A embarcação, feita de fibra de vidro e em fase final de construção, tinha capacidade para transportar até sete toneladas de cocaína rumo à Europa. A operação utilizou monitoramento aéreo e satelital para localizar o submarino, que se camuflava como um barco de pesca. Segundo a investigação, a rota da cocaína começa na Bolívia, Colômbia e Peru, atravessa os rios da Amazônia e chega ao Oceano Atlântico. Em março, outro submarino semelhante foi interceptado perto do arquipélago dos Açores, em Portugal, carregado com 6 toneladas de cocaína. O caso levanta alertas para novas estratégias dos traficantes na região.



