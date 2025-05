Menino de 2 anos sobrevive 16 horas perdido na mata com a ajuda de cães

Uma criança de 2 anos que se perdeu na mata sobreviveu graças à ajuda de dois cachorros, que ficaram ao seu lado até a chegada do resgate. Durante a tarde, Jorge Estevão brincava no quintal de casa com os animais, quando saiu com eles em direção a uma lavoura de café e desapareceu. A família procurou a criança, mas não a encontrou. Então, registrou um boletim de ocorrência e acionou o Corpo de Bombeiros. Ao amanhecer, os bombeiros retomaram as buscas, entraram na mata e encontraram pegadas de cães. Seguindo o rastro, chegaram até Jorge Estevão, que estava sendo protegido por Neguinha e Meninão. No início, os cachorros não deixaram ninguém se aproximar. Mas, após serem acalmados, os bombeiros conseguiram resgatar o menino, que passou 16 horas perdido na mata. Ele foi levado de volta para casa, são e salvo.



