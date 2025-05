Mistério do Domingo: O que aconteceu com turista brasileira encontrada morta no Japão?

O Mistério do Domingo desta semana traz detalhes sobre a morte de uma turista brasileira em viagem ao Japão. Amanda Borges compartilhava fotos e vídeos pelo país nas redes sociais e deixou de fazer contato com a família, no dia de voltar ao Brasil. A polícia japonesa acredita que Amanda tenha morrido por inalar a fumaça depois que o apartamento em que estava pegou fogo. O que ninguém sabe é: o que ela estaria fazendo nesse local? Acompanhe.



