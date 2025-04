Morre aos 89 anos o escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa morreu neste domingo (13) aos 89 anos em Lima, no Peru. A informação foi divulgada pelo filho dele, Álvaro. Segundo o comunicado, ele estava ao lado da família no momento da morte. Vargas Llosa é reconhecido como um dos principais nomes da literatura da América Latina e um influente pensador contemporâneo.



