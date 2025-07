Morre, aos 93 anos, o ex-presidente da CBF José Maria Marin

Morreu na madrugada deste domingo (20), aos 93 anos, o ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), José Maria Marin. Ele também foi vereador em São Paulo, deputado estadual, vice-governador e chegou a assumir o cargo de governador de São Paulo entre 1982 e 1983. Marin foi preso na Suíça, em 2015 acusado de envolvimento em um esquema de propina conhecido como "Fifagate". Em 2019, foi banido do futebol pelo comitê de ética da entidade que comanda o futebol mundial. Há 2 anos, Marin sofreu um AVC que o deixou com a saúde debilitada. Em nota, a CBF lamentou a morte do ex-presidente.



